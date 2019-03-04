الناقلات الوطنية تستأنف رحلاتها إلى باكستان

المصدر: دبي- البيان

قررت الهيئة العامة للطيران المدني السماح للطائرات المسجلة في الإمــارات بإعادة تشغيل رحلاتها إلى مطاري «كويته» و«لاهور» نظراً للتــطورات الإيجــابية في باكستان. وقال متحدث باسم طيران الإمارات، إنه تم استئناف الرحلات من وإلى إسلام أباد وبيشاور ولاهور وكراتشي التي لم تعد مـــتأثرة بإغلاق المجال الجوي، بينما ألغت الناقلة رحلاتها من وإلى سيالكوت يومي 3 و4 مارس نظراً لإغلاق مجـــالها الجوي.

وأكدت الاتحاد للطيران أن جميع رحلاتها إلى باكستان عادت للعمل، مشيرة إلى أنه تم ترقية هذه الرحلات إلى طائرات أكبر حجماً، حيثما كان ذلك ممكناً. وستواصل الرحلات غير المتجهة إلى باكستان، بما فيها مسارات الهند وشرق آسيا، عملياتها مع تجنب المرور في المجال الجوي المحظور.