«إمباور» تختتم مشاركة ناجحة بمؤتمر الجمعية الدولية لتبريد المناطق

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

اختتمت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» مشاركتها المتميزة والناجحة في فعاليات مؤتمر «IDEA Campus Energy 2019»، الذي نظمته الجمعية الدولية لتبريد المناطق أخيراً في مدينة نيو أورلينز في ولاية لويزيانا الأمريكية.

وشارك أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، في اجتماع مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق، بصفته عضواً في مجلس إدارة الجمعية، كما حضر الجلسة الافتتاحية، التي أدارها روب ثورنتون، رئيس الجمعية الدولية لتبريد المناطق، وناقشت الاتجاهات الحالية والتقنيات الناشئة وتطور صناعة المرافق والتنقل، وأعطت تصوراً شاملاً للمخاطر والامتيازات لمستقبل أكثر مرونة وفعالية وأقل كربوناً لأنظمة الطاقة في الجامعات، ومراكز الرعاية الصحية، ومراكز البحوث.

كما حضر وفد الشركة المؤتمر وورشة العمل التي تناولت موضوع «شبكات الطاقة المصغرة». وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «جاءت مشاركتنا بفعاليات المؤتمر إلى تبادل الآراء والخبرات وتعزيز الشراكة التي تجمعنا مع الجمعية الدولية لتبريد المناطق، إذ تعتبر الجمعية حاضنة عالمية لأفضل الممارسات المتعلقة بصناعة تبريد المناطق، وذلك بفضل جهودها في هذا المجال، لا سيما تنظيمها أهم المؤتمرات والفعاليات الدولية المتخصصة على مدار السنة وفي مختلف دول العالم، وباتت تتحلى بنظرة مستقبلية ورؤية استباقية لقطاع تبريد المناطق، وهي ملمة بأحدث التقنيات والحلول، وهو الأمر الذي جعل منها مرجعية عالمية ومنصة يلتقي حولها الخبراء والمختصون من شتى أنحاء العالم».