720 مليون درهم أرباح «إعمار مصر» 2018

المصدر: دبي ـ البيان

ارتفع صافي أرباح شركة إعمار مصر للتنمية بنحو 48% لتصل إلى 3.4 مليارات جنيه، ما يعادل 720 مليون درهم خلال العام الماضي مقارنة بعام 2017.

وسجلت إيرادات الشركة ارتــفاعاً بلغ نسبته 40% لتصل إلى 6.3 مليارات جـنيه العام الماضي مقابل 4.5 مليارات جنيه خلال عام 2017. وارتفعت تكــــلفة الإيرادات إلى 3.7 مليارات جنيه في عام 2018 مقابل 2.7 مليار جنيه في عام 2017.

وكانت إعمار مصر قد حققت صافي أرباح خلال أول 9 أشهر من العام الماضي بلغت بقيمة 1.8 مليار جنيه.

وتجري الشركة مفاوضات مع الحكومة المصرية للحصول على أرض في العاصمة الإدارية الجديدة، وقالت في وقت سابق إنها ملتزمة بالاستثمار في مصر على المدى الطويل، حيث تسعى إلى تنمية محفظتها العقارية خلال الفترة المقبلة، مؤكدة استمرار مفاوضاتها للحصول على أراضٍ في العاصمة الإدارية الجديدة. ومنحت إعمار خلال عام 2018 عقوداً تزيد قيمتها على 8 مليارات جنيه لتنمية مشروعاتها في مصر.