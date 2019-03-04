4.2 % نمو صناعة البناء في الإمارات

المصدر: Ⅶ دبي-أشرف رفيق

سجلت صناعة البناء في الإمارات، نمواً سريعاً ومطرداً، منذ استعادة زخمها عام 2018، حيث بلغ معدل نموها 4.2 % سنوياً، من حيث القيمة الحقيقية.

وتوقعت مجلة إنترناشيونال إنفستمنت، أن يتواصل الانتعاش في صناعة البناء في الإمارات حتى عام 2023، بفعل تراجع عجز الميزانية، وتحسن ثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد، ما يدعم الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والسكنية والطاقة والمرافق والمشاريع التجارية.

وأضافت أن ارتفاع إنتاج النفط وجهود الحكومة في تنويع الموارد الاقتصادية، من المتوقع أن يدفع بالاستثمار في صناعة البناء في الإمارات خلال الفترة المذكورة، وذلك وفقاً لما جاء في تقرير («جلوبال داتا»: البناء في الإمارات- اتجاهات وفرص حتى 2023)، الذي نشرته المجلة.

وأكدت أن الاستثمارات في مشاريع النقل والطاقة والبنية الاجتماعية، في ظل مختلف البرامج، مثل استراتيجية الطاقة 2025، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، واستراتيجية دبي السياحية، يدعم التوسع في صناعة البناء في الفترة المذكورة حتى 2023.

ورجحت أن تصل قيمة صناعة البناء، من حيث القيمة الحقيقية بمعدل سنوي 4.46 % خلال الفترة المذكورة، مقابل 1.08 % خلال الفترة من 2014 إلى 2018. وتابعت: «في عام 2019، رفعت الحكومة إنفاقها الكلي على برامج الإسكان بنسبة 6.3 %، من 1.6 مليار درهم في ميزانية عام 2018، إلى 1.7 مليار درهم في ميزانية العام الجاري».