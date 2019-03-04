«روتانا» تدير فندقاً من 200 غرفة في مصر

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

قال ناصر النويس، رئيس مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، إن الشركة ستوقع عقداً لإدارة فندق جديد بالقاهرة يضم 200 غرفة. جاء ذلك خلال كلمة النويس فى ملتقى الاستثمار الرابع الذي نظمه اتحاد الغرف المصرية أمس، وفق ما ذكرته تقارير صحفية محلية.

وأوضح أن الإمارات من أهم 10 شركاء تجاريين لمصر على مستوى العالم، وتأتي في طليعة الدول المستثمرة، حيث بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية بمصر في نهاية 2017 نحو 6.5 مليارات دولار، وهي تغطي جميع القطاعات.

وأضاف النويس أن عدد الإماراتيين الذين زاروا مصر خلال 2017 بلغ نحو 65 ألف زائر يمثلون نحو 21% من إجمالي السائحين العرب، كما بلغ عدد المصريين الذين زاروا الإمارات نحو 55 ألف زائر.