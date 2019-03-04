مطار أبوظبي الجديد يستضيف قادة قطاع الطيران في المنطقة

المصدر: أبوظبي ــ البيان

استضافت مطارات أبوظبي قادة عدد من هيئات الطيران المدني في المنطقة في جولة لمبنى المطار الجديد، للاطلاع على البوابة الجوية المستقبلية وأكبر مشاريع البنى التحتية في الإمارة.

وكانت الجولة جزءاً من فعالية تنظمها دائرة النقل أبوظبي، والتي شملت «منتدى الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الطيران»، والذي ركز على التحديات في الطيران، وكذلك شملت زيارة لمرافق الاتحاد للطيران.

وقد ضم الوفد مجموعة من القادة والممثلين لعدد من هيئات الطيران المدني في المنطقة، حيث شملت مملكة المغرب، وفلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، واليمن، وليبيا، ولبنان، ومصر، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والعراق والسودان.

وتم استضافة الوفد الرفيع المستوى في جولة ميدانية استمرت لمدة ساعتين وشملت الخصائص والمرافق الرئيسية لمبنى المطار الجديد. وكان الهدف من هذه الجولة هو تقديم فرصة اختبار تجربة المسافر كاملةً وجميع إجراءات السفر الخاصة بها، وغادر الوفد المبنى بعد اختبار إجراءات الوصول، مما سمح لهم تجربة كامل رحلة المسافر عبر مبنى المطار الجديد، بما فيها المغادرة والوصول.

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «نحن فخورون جداً بهذه البنى التحتية الرائعة، والتي سنباشر بتشغيلها قريباً، لتكون البوابة الرئيسية لأبوظبي، ومركز طيران محوري للمنطقة والعالم. كما يسعدنا التعريف بها بين زملائنا وشركائنا الاستراتيجيين ضمن مجتمع الطيران، فإن هذه المرحلة الانتقالية توفر فرصاً ثمينة لا تعوض من حيث تبادل الخبرات والتجارب».