«دبي التجاري» و«أبوظبي الإسلامي» يفوزان بجوائز «إيميا فاينانس»

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك دبي التجاري فوزه بجائزة «أفضل بنك محلي في الإمارات» لعام 2018، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة «إيميا فاينانس» للخدمات المصرفية في الشرق الأوسط، الذي أقيم في فندق شانغريلا في دبي مؤخراً.

وتعد جوائز «إيميا فاينانس» من أهم الجوائز في القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط، وتهدف إلى تكريم المؤسسات المصرفية التي تحقق أداءً مالياً مستقراً، وتظهر أعلى معايير الخدمة، وتقدم المنتجات المبتكرة، وتحقق التميز في القطاع المصرفي بشكل عام، حيث تسلم الجائزة نيابة عن البنك، الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك.

من جانبه، فاز مصرف «أبوظبي الإسلامي»، بجائزة «أفضل مصرف إسلامي في الشرق الأوسط» وأفضل مصرف إسلامي في الإمارات خلال حفل توزيع جوائز إيميا فاينانس للإنجازات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط 2019. ويأتي فوز المصرف بهذه الجائزة تقديراً لإنجازاته ونجاحاته في توفير منتجات مصرفية مبتكرة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتلبي احتياجات عملائه، مع حرصه الدائم على توفير أفضل خدمة ممكنة عبر مختلف فروعه ومنصّته الإلكترونية. وإضافة إلى هاتين الجائزين فاز المصرف بجائزة أفضل مصرف للمسؤولية المجتمعية تكريماً لجهوده في هذا المجال.