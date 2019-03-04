تنظيمية «ايكرس» تبدأ استعداداتها لإطلاق المعرض 19 مارس

المصدر: الشارقة- البيان

كشفت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن بدء الاستعدادات لإطلاق الدورة السادسة من معرض الاستثمار العقاري «ايكرس» الذي تنطلق فعالياته تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والذي يستضيفه مركز اكسبو الشارقة خلال الفترة 19-21 مارس المقبل وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري ومجموعة عمل قطاع العقارات في الشارقة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات بالغرفة، الذي عقد مؤخراً برئاسة سعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات وبحضور ممثلين من هيئة كهرباء ومياه الشارقة ودائرة التخطيط والمساحة.

واستعرض أعضاء اللجنة الترتيبات الجارية لتنظيم المعرض بحلة مبتكرة لاستقطاب أهم الشركات في مجال العقار والاستثمار والبناء والتطوير العقاري. وكشف محمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة عن ارتفاع عدد الشركات المشاركة في الدورة الجديدة للمعرض بنسبة 70% مقارنة بالدورة الماضية، بعدما حققه المعرض في دوراته السابقة من سمعة طيبة وإقبال كبير سواء من قبل الشركات العقارية والمستثمرين، وتوفيره منتجات عقارية رائدة تلقى اهتمام واستقطاب المستثمرين، ما كان له تأثير مباشر في زيادة مساحة المعرض.