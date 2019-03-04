77 مليون درهم صافي أرباح البنك العربي المتحد

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

أظهرت النتائج المالية لـ«البنك العربي المتحد» لفترة الاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018 تسجيل أرباح صافية قدرها 77 مليون درهم في 2018 ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 345% مقارنة بالعام الماضي، حيث أدى التنفيذ الناجح لاستراتيجية إعادة الهيكلة إلى تمهيد الطريق للعودة إلى الربحية. وقامت عملية إعادة الهيكلة التي أقدم عليها البنك ليصبح مؤسسة مالية تقدم أداء أكثر كفاءة وقوة واستدامة قامت على 3 ركائز أساسية وهي: خفض المحافظ غير الأساسية وعالية المخاطر بشكل احترازي، وترشيد النفقات، والإشراف المباشر على أطر المخاطر وتعزيزها، وترسيخ الدعائم المصرفية الأساسية.

أداء مالي جيد

وقال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: «الأداء المالي الجيد الذي حققناه العام الماضي ما هو إلا نتيجة مباشرة لوضع عملائنا في المرتبة الأولى، ويعود هذا إلى جوهر استراتيجية العمل التي يقودها فريق الإدارة لدينا. ونحن في رحلة مستمرة من التقدم والتنوع، مما يتطلب توازناً دقيقاً من حيث التصميم والتعزيز المستمر للتجربة المصرفية التي نقدمها، وكذلك دعماً للبنك من كل النواحي لضمان تقديم عوائد مستدامة».

أنشطة

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة: أداؤنا المالي المتميز كان مدعوماً بالتقدم الملموس في أنشطتنا الأساسية والانخفاض في مخصصات الخسائر الائتمانية مما أدى إلى تحقيق ارتفاع في صافي الأرباح. وهذه النتائج الإيجابية تقدم دليلاً واضحاً على فعالية نموذج أعمالنا المعدل للبنك العربي المتحد بالعودة إلى خطوط العمل الأساسية للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات مدعومة بقسم الخدمات المصرفية للأفراد وقسم الخزينة وأسواق رأس المال.

وواصل البنك تحقيق تقدّم ملموس في تقليص محافظه غير الأساسية والتي تنطوي على مخاطر أعلى، حيث بلغت نسبتها 1% من إجمالي القروض بنهاية عام 2018. وبلغ إجمالي الدخل 647 مليون درهم إماراتي في 2018 مدعوماً بارتفاع في دخل الفوائد بنسبة 11% في 2018 مقارنة بـ 2017. وحافظت معدلات سيولة البنك على قوتها وهو ما تعكسه نسبة القروض إلى الودائع التي بلغت 91%، بينما تبقى ودائع العملاء (ونسبتها 78% من إجمالي المطلوبات) كما كانت دوماً مصدر التمويل الرئيسي الذي يعتمد عليه البنك.