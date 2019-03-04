التواصل مع 1.5 مليون باحث عن عمل عبر «بيت.كوم» العام الماضي

المصدر: دبي- البيان

أفاد موقع بيت.كوم أنّ عدد عمليات البحث عن السير الذاتية التي قام بها أصحاب العمل اقترب من ثلاثة ملايين خلال عام 2018 وحده. ويتوافق هذا النشاط الكبير في عمليات البحث عن مرشحين للوظائف، مع عدد الباحثين عن عمل الذين تمّ التواصل معهم، إذ تمّ إنهاء عام 2018 وقد تمّ الاتّصال بأكثر من 1.5 مليون باحث عن عمل عن طريق تقنية البحث عن السير الذاتية.

ومن ضمن الوظائف التي تم البحث عنها بشكل كبير العام الماضي: المبيعات، المحاسبة، الموارد البشرية، السكرتارية، التسويق، الهندسة، إدارة المشاريع، خدمة العملاء، التمويل، التصميم الجرافيكي، التمريض، المشتريات، تقنية المعلومات، الشؤون القانونية، تطوير الأعمال. وبعد أن وصل عدد الباحثين عن عمل على بيت.كوم إلى أكثر من 35 مليوناً، طوّر الموقع العديد من التقنيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.