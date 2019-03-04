«تنظيم الاتصالات»: برمجيات الفدية الأكثر خطورة

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ رامي سميح

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عن تصديها لنحو 405 هجمات إلكترونية في العام الماضي 2018، بانخفاض قدره 37% أو ما يعادل 235 هجمة مقارنة بنحو 640 هجمة إلكترونية في العام 2017.

وأضافت الهيئة، في تقريرها السنوي الصادر أمس عن فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع لها، أن قائمة البرامج الأكثر خطورة خلال العام الماضي، ضمن برمجيات الفدية «WannaCry» وهو عبارة عن برنامج يمنع المستخدم من الوصول إلى نظام التشغيل، ويشفر جميع البيانات المخزنة على جهاز الكمبيوتر، وكذلك هجمات إلكترونية عبارة عن إشعار متقدم عن برمجيات خبيثة تستهدف المؤسسات الحكومية.

وذكرت أن 135 هجمة كانت آثارها متوسطة، ما يعني أن الحادثة قد تسمح للمهاجم بالوصول إلى معلومات محددة مخزنة على النظام بما في ذلك إعدادات الأمان، بينما كان هناك 98 هجمة شديدة أو حادة، ما يعني حصول المهاجم من خلالها على أعلى الصلاحيات التي تتيح له التحكم الكامل على الأنظمة المتأثرة بالحادثة. ونوهت الهيئة بأن 127 هجمة كانت منخفضة.

وبلغت إحصاءات تقييم كشف الثغرات واختبار الاختراق87 خلال 2018، منها نحو 51 فحص ثغرات، و36 اختبار اختراق، وبلغ عدد الإصابات 290918 في دبي، و122018 في أبوظبي، 63326 في الشارقة، و35253 في مدينة العين، و20109 في عجمان، و9571 في الفجيرة، و871 في رأس الخيمة.

وقدمت الهيئة في تقريرها نصائح بعنوان «أنت أذكي، لا تكن ضحية للاحتيال الإلكتروني!»، وطالبت بضرورة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية لدى السلطات وعدم القيام بمشاركة بطاقات الدخول أو الهوية الخاصة مع أي شخص، مع ضرورة تثبيت برنامج مكافحة فيروسات موثوق به.