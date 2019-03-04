اكتمال أعمال تجهيز موقع مشروع «بانثيون إليزيه»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة بانثيون للتطوير العقاري التي تتخذ من الإمارات مقراً لها اكتمال أعمال تجهيز الموقع لمشروع «بانثيون إليزيه» بنسبة 100%. وقالت الشركة إن نسبة اكتمال الأعمال الإنشائية في المشروع المقبل بلغت 12%.

ويعد «بانثيون إليزيه» المشروع الثاني الذي تنفذه «مجموعة بانثيون» في«قرية جميرا سيركل» بعد الإطلاق الناجح لمشروع «بانثيون بوليفارد» في الحي 13 من «قرية جميرا سيركل». وتمتلك الشركة التي تتخذ من الإمارات مقراً لها مكاتب في أمريكا اللاتينية والشرق الأقصى والهند وتتجاوز مبيعاتها السنوية 1.2 مليار درهم أو 325 مليون دولار.

ويضم مشروع «بانثيون إليزيه» الذي تبلغ تكلفته 49 مليون دولار 268 وحدة سكنية ومنافذ بيع بالتجزئة وقد تم تعيين شركة «سي جيه تك كونتراكتورز» كمقاول في المشروع وشركة «الخواجة للاستشارات الهندسية» كاستشاري للمشروع.