شركة أساس العقارية تنظم أمسية «استثمر اليوم»

المصدر: الشارقة- البيان

تنظم شركة أساس العقارية الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء الغد، أمسية تحت عنوان «استثمر اليوم» في مجلس ضاحية الرحمانية بالشارقة، بهدف توعية المواطنين من سكان المنطقة بأهمية الادخار وأفق الاستثمار وطرق زيادة الدخل.

وتأتي هذه الأمسية ضمن الدور المجتمعي، الذي يقوم به مصرف الشارقة الإسلامي في إمارة الشارقة بشكل خاص والدولة بشكل عام. وسيدير الجلسة منذر المزكي، الإعلامي الإماراتي وأحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وستتضمن محورين أساسيين: الأول «الادخار والاستثمار» ويركز على أهمية الادخار من أجل الاستثمار، فيما يتناول المحور الثاني موضوع «الاستثمار العقاري» للتعريف بأبرز الفرص المتاحة في القطاع العقاري.

وسيشارك في الجلسة ممثلو الشارقة الإسلامي وشركة أساس، وستتضمن سحوبات على هدايا وجوائز قيّمة.