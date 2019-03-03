مطار دبي يحصل على "جائزة التميز"

المصدر: وام

حصل بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي وفريق العمل في مطار دبي الدولي على جائزة "الإنجاز المتميز" في مجال الابتكار والنمو والالتزام بتوفير تجربة مسافرين رائعة، بناء على التصويت الذي منحه قراء مجلة كوندانست ترافلر العالمية طبعة الشرق الأوسط.

وقام يوجين باري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بتسلم الجائزة من ريا ساران رئيس تحرير المجلة تقديرا لحفاظ مطار دبي الدولي على موقعه كأكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين للعام الخامس على التوالي والترحيب بالمسافر رقم مليار وإطلاق العلامة التجارية الجديدة وتعزيز تجربة سفر العميل.