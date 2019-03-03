بيان من الاتحاد للطيران بشأن تأكيد عودة الرحلات إلى باكستان

أكدت الاتحاد للطيران أن جميع رحلاتها إلى باكستان قد عادت للعمل حسب المعتاد، عقب إعادة فتح المجال الجوي للرحلات المتجهة إلى/القادمة من باكستان.

وقد تم ترقية هذه الرحلات إلى طائرات أكبر حجماً، حيثما كان ذلك ممكناً، من أجل استيعاب الضيوف الذين تأثروا بتوقف الرحلات قبل ذلك.

وستواصل الرحلات غير المتجهة إلى باكستان، بما فيها مسارات الهند وشرق آسيا، عملياتها مع تجنب المرور في المجال الجوي الباكستاني.



لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران على الهاتف رقم: +971 600 555666. ويمكن للضيوف متابعة حالة رحلاتهم أيضًا عبر الموقع الإلكتروني: etihad.com أو التطبيق الخاص بالهواتف المتحركة".

اقرأ أيضا