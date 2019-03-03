«جو إير» الهندية تُدشّن 4 رحلات إلى مطار أبوظبي

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلنت مطارات أبوظبي عن بدء شركة «جو إير» الهندية للطيران الاقتصادي بتسيير رحلات جويّة جديدة تربط بين مطار كانور الدولي ومطار أبوظبي الدولي، وذلك بمعدل 4 رحلات مباشرة أسبوعياً، أيام الاثنين والثلاثاء والخميس والسبت.

ونظّم مطار أبوظبي الدولي مراسم استقبال رسمية للرحلة الأولى لشركة «جو إير» القادمة من مطار كانور الدولي أمس، وذلك بالنظر إلى مكانة شبه القارة الهندية، التي تُعتبر من الوجهات الأكثر شعبية لدى المسافرين المغادرين من أبوظبي. كما تُعد مدينة كانور واحدة من الوجهات الترفيهية والتجارية المعروفة في ولاية كيرالا.

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «تعد الهند من أهم أسواق السفر لمطار أبوظبي الدولي، وبالتالي نحن نسعى دائماً لتعزيز شبكة الربط لدينا مع شبه القارة الهندية، وذلك للارتقاء المستمر بخدماتنا المقدمة لعملائنا الكرام».

وبهذا الصدد، قال مارتن دي غروف الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: «لطالما شكلت الهند واحدة من أكبر المناطق وأكثرها أهمية بالنسبة لنا، ويسرنا بدء تسيير 4 رحلات جوية جديدة لشركة «جو إير» الهندية والتي تعتبر أحد أبرز شركائنا الجدد».

ومن جهتها أعلنت «سفر للسياحة والسفر» التابعة لمجموعة الفهيم عن شراكتها مع «جو إير»، وبموجب هذه الشراكة، تم تعيينها كوكيل مبيعات عام لـ«جو إير» للطيران في إمارة أبوظبي، مما يشكل فرصة مميزة للشركة الحائزة على العديد من الجوائز في قطاع السياحة والسفر للدخول إلى سوق الطيران المحلي المتنامي في الهند.