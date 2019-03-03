«سياحة الشارقة» تكشف عن خططها الاستراتيجية في بورصة برلين

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

تسعى هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة خلال مشاركتها في نسخة هذا العام من «معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر» الذي ينعقد خلال الفترة من 6 حتى 10 من مارس الجاري إلى استعراض أبرز الإنجازات والنجاحات التي حققتها في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز وتطوير القطاع السياحي في إمارة الشارقة.

وقال خالد جاسم المدفع رئيس الهيئة: «تكمن أهميّة مشاركتنا في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2019 كونه يفتح الآفاق أمامنا لإلقاء الضوء على المقومات السياحية التي تزخر بها الإمارة، والتي تشمل الثقافة والفنون والتاريخ إلى جانب المقومات الترفيهية كالفعاليات والأنشطة والمهرجانات التي تزخر بها أجندة الإمارة على مدار العام، وأيضاً قدرة الإمارة على استضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والمنتديات ذات الصلة بمختلف القطاعات كالسياحة والضيافة والتجارة والأعمال».

وأكد السعي للتركيز هذا العام على السياحة البيئية والأنشطة الترفيهية وسياحة المغامرات العائلية المرافقة لها، إضافة إلى الترويج لأهم المشاريع الفندقية العالمية التي تحتضنها الإمارة.. مبدياً تطلعه لجذب اهتمام المزيد من السياح والمستثمرين الألمان وكبرى الأسواق العالمية المشاركة حيث تكللت جهود الهيئة في العام الماضي بسلسلةٍ من النجاحات التي ركّزت على هوية وثقافة إمارة الشارقة التي استقبلت نحو 575.876 زائراً أوروبياً خلال عام 2018 في نمو بنسبة 23 %.

شروق

وقال مروان بن جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»: إن الهيئة تعمل حالياً على توسيع قطاع السياحة والسفر في الشارقة من خلال تطوير مشاريعها السياحية البيئية والتراثية وإطلاق المزيد من مشاريع الضيافة التراثية الفاخرة مثل مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية ومشروع قلب الشارقة وجزيرة النور وعلامة «مجموعة الشارقة» الفندقية وفندق البيت الذي تم إطلاقه مؤخراً.