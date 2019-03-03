منطقة عجمان الحرة تطلق تطبيقاً للدفع الإلكتروني

المصدر: عجمان - البيان

شهد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس منطقة عجمان الحرة، إطلاق المنطقة تطبيقاً إلكترونياً بهدف مواكبة العصر وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني وسرعة إنجاز المعاملات ومنها التقديم على الرخص، وتجديدها، وتتبع الطلبات وغيرها الكثير من الخدمات التي تعزز تجربة المتعاملين مع المنطقة.

تأتي تلك المبادرة في سياق حرص منطقة عجمان الحرة على تسهيل وتبسيط كل المعاملات التي يقوم بها أصحاب الأعمال لدى تواصلهم مع المنطقة لاستخراج الرخص وتجديدها، والحصول على التصريحات، وعمليات الدفع الإلكتروني الآمنة، وجميعها خدمات يمكن إنجازها من أي مكان وبكل سهولة.

وقالت فاطمة سالم مدير عام منطقة عجمان الحرة بالتكليف: «سعداء بتدشين التطبيق الإلكتروني الجديد الذي سيوفر الكثير من الوقت والجهد بالنسبة للمتعاملين وأصحاب الأعمال، ما يساعدهم على التركيز على أعمالهم والدفع بها نحو الأمام.

وعبّر محمد الشايع المدير التنفيذي لقطاع التكنولوجيا بمنطقة عجمان الحرة، عن سعادته بتدشين التطبيق. وأضاف: « لدينا التزام قوي نحو تطبيق أحدث التقنيات لجعل تجربة المتعاملين سهلة وميسرة».