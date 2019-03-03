«كونكت» يتفوق على «جوجل» في التفاصيل التجارية بالإمارات

المصدر: برشلونة - البيان

شارك المهندس راشد بن خصيف النقبي المدير العام لشركة «اتصالات لخدمات المعلومات»، تحت مظلة «مجموعة اتصالات» في فعاليات مؤتمر ومعرض أنظمة الاتصالات المتنقلة في مدينة برشلونة الإسبانية تحت عنوان التواصل الذكي،

وقال النقبي في تصريحات لـ«البيان»، إن الشركة في سعي مستمر لتمكين المنظومة الرقمية وتحقيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة على أرض الواقع، تماشياً مع الاستراتيجية الشاملة لـ«مجموعة اتصالات»المتمثلة في «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات»، والتي تعد بتغييرات جذرية في أنماط حياتنا اليومية، مؤكداً أن محرك البحث الشهير والأكبر في العالم جوجل يقوم بالاستعانة بمحركنا المحلي «كونكت. إمارات» بنسبة تفوق الـ 80% من أي بحث من أي مكان في العالم في مجال معلومات الشركات والمنتجات داخل دولة الإمارات، ويتفوق «كونكت. إمارات» على جوجل بعرض التفاصيل الدقيقة لجميع النشاطات التجارية المسجلة في أي مكان في الدولة بما في ذلك الموقع التفصيلي، حتى وإن كان النشاط التجاري عبارة عن بقالة صغيرة جداً في منطقة بعيدة.

ابتكار

وحول الدور الذي تقوم به «اتصالات لخدمات المعلومات» في ظل الاستراتيجية الوطنية للابتكار، قال النقبي: منذ بدايات العام 2015، ولمواكبة التطورات المتسارعة في وتيرة التحول الرقمي التي يشهدها العالم، قمنا في «اتصالات لخدمات المعلومات» بإبرام عدد من الاتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية التي تُعنى بتطوير المنصات الرقمية، وأثمرت تلك الجهود عن إطلاق محرك البحث الإلكتروني المحلي «كونكت. إمارات»، أو Connect.ae باللغة العربية والإنجليزية، وهو محرك بحث شامل وفريد من نوعه، إذ يقدم كل المعلومات حول جميع الأنشطة التجارية الموجودة بدولة الإمارات سواء كانت كبيرة أم متوسطة أم حتى صغيرة، كما أطلقنا مؤخراً الجيل الجديد من خدمات البحث المركزي المجتمعة عبر تطبيق «كونكت. إمارات» للهواتف المتحركة، بغرض إتاحة خدمات البحث والاستعلام للعديد من التطبيقات الخدمية الأخرى في تطبيق واحد، وهو ما يتيح للعملاء في دولة الإمارات مجموعة من الخدمات الحصرية والعروض والتخفيضات الخاصة، وهو الدليل الإلكتروني الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتوفر باللغتين العربية والإنجليزية.

كما يتيح «كونكت. إمارات» خدمات إضافية عبر اتفاقيات عقدناها مع أكبر مقدمي الخدمات الإلكترونية مثل Booking.com و Zomato و Careem وكذلك Shopinc، كما سنعقد شراكات إضافية في المستقبل القريب مع العديد من المؤسسات المعروفة في قطاعات العقارات والتسوق والخدمات العلاجية والسفر والسياحة وغيرها.

مستقبل

وحول مستقبل تطبيقات الهواتف الذكية في ظل التحول الرقمي المعاصر والثورة الصناعية الرابعة، قال النقبي: في الواقع سيأتي يوم في المستقبل المنظور وليس بالبعيد يكون فيه من النادر جداً أن تجد تطبيق هاتف متحرك كما هو عليه الآن، وذلك لأن معظم التطبيقات الموجودة ستتحول إلى خدمة عبر موقعها الإلكتروني وسيكون البحث عبر منصات البحث التقليدية بدلاً من التطبيق الفعلي.

مثالاً على ذلك أنه في الوقت التي تكثر فيه التطبيقات العالمية فإن المستهلك سيكون في حيرة لاختيار التطبيق المناسب، مما يجعل البحث في أي مجال معقد، ولذلك سيكون الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي هما المسيطران في هذا المجال في المستقبل القريب.

تأسيس

وأشار النقبي إلى أن شركة «اتصالات لخدمات المعلومات» بدأت خدماتها المنبثقة من إدارة تسويق المعلومات التجارية عام 1986 وبعدها قامت «مجموعة اتصالات» بتأسيس وحدة «اتصالات لخدمات المعلومات»، كان النشاط الرئيس للشركة حينئذٍ هو تزويد مجتمع المال والأعمال المحلي بدولة الإمارات بخدمات الدليل المطبوعة التي اشتهرت بمسمى الصفحات الصفراء (Yellow Pages).

والمهندس راشد النقبي، خريج الهندسة من جامعة أوكلاهوما الأمريكية والحاصل على درجة الماجستير في «إدارة الجودة»، انضم لشركة «اتصالات» مهندساً عام 1998، ثم تتدرج في المناصب حتى أصبح المدير العام لشركة «اتصالات لخدمات المعلومات» منذ 2008.

العصر الرقمي

أفاد المهندس راشد بن خصيف النقبي أنه في عام 2006 بدأت الشركة في التحول نحو العصر الرقمي مع أول ملامح الثورة الصناعية الرابعة، وذلك تنفيذاً لتوجهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، وكذلك تماشياً مع الاستراتيجية العامة التي اتبعتها «مجموعة اتصالات»، والتي بُنيت على شعار «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات»، فقمنا تدريجياً بدمج خدمات الدليل المطبوعة بنظيرتها الإلكترونية، فقامت «اتصالات لخدمات المعلومات» بنشر الأدلة الرقمية على موقعها الإلكتروني، فأصبح لدينا نسخة رقمية موازية للـ Yellow Pages .

