«دانوب هوم» تستثمر 40 مليون درهم في فرعها بالعين

المصدر: العين- البيان

افتتحت «دانوب هوم» المتجر الحادي عشر للمجموعة في دولة الإمارات ضمن الجيمي مول بالعين في خطوة تنسجم مع رؤية المجموعة الهادفة إلى توسيع نطاق حضورها في دولة الإمارات.

وتشغل الصالة الجديدة 65 ألف قدم مربعة، وهي أكبر صالة تجزئة للعلامة في العين. وشهدت فعالية الافتتاح حضور كل من الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان؛ ورضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «دانوب»؛ وعادل ساجان، مدير المجموعة؛ وأنيس ساجان، المدير الإداري للمجموعة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

واستثمرت «دانوب هوم» مبلغ 40 مليون درهم في هذا المتجر الذي يتيح حسومات خاصّة لأول زوّارها تصل إلى 80% على منتجات معيّنة مع هدايا مجانية لأول 200 زائر. كما تحتضن تشكيلة ضخمة تزيد عن 40 ألفاً من منتجات الأثاث وتحسين البيئة المنزلية.

ومن المنتظر أن تتيح الصالة تجربة تسوق استثنائية بفضل التصاميم والألوان المميزة والتصنيف المدروس للمنتجات واللافتات الإرشادية الواضحة وفريق المبيعات المتعاون. كما تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على منتجات التحسين المنزلي في المنطقة بالتزامن مع الاستعدادات لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي».

وقال عادل ساجان، مدير مجموعة «دانوب»: «يعزّز افتتاح الصالة الجديدة مكانتنا كواحدة من بين العلامات الأسرع نمواً في تجارة التجزئة على مستوى المنطقة، إذ سجلت «دانوب هوم» نمواً نسبته 15% في المبيعات خلال العام الماضي، مع نمو سنوي بنسبة 40% التي نحافظ عليها منذ أربع سنوات، وهو ما يعزى إلى رؤيتنا المميّزة في رفع مستوى معيشة عملائنا عبر تزويدهم بخدمات ومنتجات مبتكرة».