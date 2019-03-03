المناطق الحرة في دبي الأكثر نجاحاً وتميزاً في المنطقة

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

عقدت موانئ دبي العالمية والمنطقة الحرة لجبل علي منتدى الشركاء لعام 2019 وهو تجمع خاص للشركاء الرئيسيين من جميع أنحاء العالم الذين يروجون لخدمات «جافزا».

شهد المنتدى جلسة حوارية مع حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي وعضو مجلس إدارة «جافزا» والذي حاورته إيثن ترينور المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إي ترينور ميديا»، وقدم بوعميم خلال الجلسة وجهات نظره وتحليلاته المعمقة حول مناخ الأعمال في دولة الإمارات ونجاح نموذج «جافزا» وتطرق إلى القوى الدافعة لمجتمع الأعمال في دبي مشدداً على أهمية التكنولوجيا في تشكيل تجربة العملاء، مؤكداً أن المناطق الحرة في دبي تعد الأكثر نجاحاً وتميزاً في المنطقة، حيث تساهم مساهمة كبرى في خطط التنوع الاقتصادي وكان تأثيرها الكبير على المشهد الاقتصادي للإمارة خلال العقود القليلة الماضية تحويلا على أقل تقدير.. ويعتبر الميناء والمنطقة الحرة لجبل علي التابعان لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات المنشأتين الرائدتين في مجال التجارة حيث يساهمان بأكثر من 33 % من الناتج المحلي الإجمالي لدبي وما يقرب من 11 % من ناتج دولة الإمارات.

تقنيات

وفي حلقة نقاشية شارك فيها جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد وأنانيا نارايان المدير التنفيذي لشركة هنتر فودز المحدودة والدكتور أحمد حسام رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة كويست فيتامينز الشرق الأوسط وميهين شاه المدير التنفيذي لسلسلة التوريد في مجموعة لاندمارك للتجزئة مع محمد المعلم المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات والرئيس التنفيذي لجافزا تم بحث مجموعة من الموضوعات أبرزها التحديات والفرص العديدة التي ستواجهها القطاعات التي يمثلونها خلال الفترة التي تسبق معرض إكسبو 2020 دبي والتقنيات الثورية مثل البلوك تشين والبيانات وكيف استفادوا من تأسيس أعمالهم في «جافزا».

من جهتها قدمت ابتسام الكعبي رئيس قسم المبيعات في «جافزا» إحاطة للشركات حول أحدث المستجدات في المنطقة الحرة خلال العام 2019.. وتم كذلك طرح العروض الجديدة التي شملت «جافزا ون» مركز الأعمال الأكثر حداثة الذي تم تصميمه لمواءمة احتياجات العملاء من مكاتب في العصر الرقمي ومجمع السكن الجديد الذي يضع معايير جديدة لسكن موظفي القطاع الخاص في الإمارات.

وبرزت ضمن فعاليات الحدث عروض مجمع الصناعات الوطنية كمركز رئيسي لقطاع التصنيع المحلي في دولة الإمارات.. وفيما تقدم «جافزا» خدمة المنفذ الموحد يطرح المجمع إمكانيات بدء الأعمال التجارية بأقل تكلفة على مستوى دولة الإمارات ويجذب المجمع أكثر من 278 شركة بما في ذلك العمالقة على مستوى القطاعات أمثال «كارفور» و«نستله» و«دانوب».

وتقدم محمد المعلم المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات والمدير التنفيذي لجافزا بالشكر إلى شركاء مسيرتهم على دعمهم المستمر.. معربا عن أمله في مواصلة علاقتهم القائمة على المنفعة المتبادلة في المستقبل.

واعتبر أن نجاح منتدى هذا العام هو تأكيد على أن موانئ دبي أصبحت اسماً موثوقاً لكل من حكومة دبي ومجتمع الأعمال على حد سواء.. وقال: «الدعم الذي تلقيناه اليوم مشجع ويبعث على النشاط وروح العمل التي ترتكز على العملاء والتي توفر أرقى الخدمات والحلول الرائدة في القطاع بالإضافة إلى الابتكار المستمر ورفع السقف للمعايير الجديدة».

خدمات عالمية

تبرز جافزا كمثال مهم على المناطق الحرة التي تتوسع حسب متطلبات القطاع الخاص في الإمارة لتوفر خدمات عالمية المستوى تلبي احتياجات مجتمع الأعمال بما يتلاءم مع استراتيجيات دعم مسيرة النمو والتطور الاقتصادي في دبي.. وقد أثبت النموذج الذي تعتمده جافزا نجاحه في تهيئة كافة التسهيلات التي تساعد قطاع الأعمال على ممارسة مهامه ونشاطاته بسهولة ويسر ويمكن استنساخه في العديد من الأسواق العالمية.