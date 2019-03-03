«طيران الإمارات» أفضل درجة أولى ورجال أعمال في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

نالت طيران الإمارات جائزة «أفضل مقصورة درجة أولى ورجال أعمال في الشرق الأوسط» في حفل جوائز مجلة «كوندي ناست ترافيللر».

وقد تم منح جوائز هذا العام بناء على تصويت المسافرين في دول مجلس التعاون الخليجي لأفضل تجارب السفر ضمن فئات عدة.

وتؤكد هذه الجائزة التزام الناقلة المستمر بالاستثمار في منتجات وخدمات جديدة ترتقي بتجربة العملاء.

وتسلّم الجائزة خالد بالجافلة، نائب رئيس العمليات التجارية لدولة الإمارات وسلطنة عمان في طيران الإمارات، خلال حفل أقيم في فندق «جيه دبليو ماريوت ماركي» في دبي، بحضور جمع من رواد صناعة الطيران في المنطقة.

واستثمرت طيران الإمارات خلال السنوات الماضية في منتجات وخدمات جعلت تجربة المسافرين أفضل، حيث أدخلت تحسينات على مقصوراتها وصالاتها ووفرت مزيداً من خيارات الترفيه والطعام، وكشفت الناقلة النقاب عن مقاعد جديدة أكثر رحابةً في درجة رجال الأعمال على طائراتها البوينج 777-200LR، وزاد استثمارها لتحديث طائراتها العشر من هذا الطراز على 150 مليون دولار أمريكي (نحو 505 ملايين درهم).

وجاءت مقاعد درجة رجال الأعمال، التي تتحول إلى سرير مستوٍ تماماً للنوم، أوسع بمقدار بوصتين لمنح الراكب مزيداً من الراحة والرحابة.

وتميزت المقاعد الجديدة بزخارف ماسية على الأغطية الجلدية، ومساند رأس مصممة هندسياً للتكيف حسب الاختيار الشخصي، ومظهر أنيق بشكل عام.

واحتوت مقصورة رجال الأعمال على شاشة فيديو شخصي قياس 23 بوصة، وهي الأكبر في هذه الدرجة على مستوى الناقلات العالمية، وثلاجة شخصية وغيرها من الميزات.

ونالت أجنحة الدرجة الأولى الجديدة المغلقة بالكامل على طائرات البوينج 777-300ER، إعجاب المسافرين لما توفره من خصوصية وفخامة وغيرها من الميزات التي تعد الأولى من نوعها في صناعة الطيران.