إغلاق 92.3 % من شكاوى عملاء «اتصالات» و88.8 % لـ«دو»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة تلقيها 4 آلاف و982 شكوى من عملاء مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» والإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال الشهرين الماضيين بشأن الخدمات المقدمة للهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت.

وأظهرت بيانات إحصائية صدرت عن الهيئة، أمس، أن نصيب شركة «اتصالات» من الشكاوى بشأن خدماتها وصل إلى 2250 شكوى خلال يناير وفبراير الماضيين مقابل نحو 2732 شكوى لشركة «دو» خلال الفترة نفسها.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو»، بلغ 4 آلاف و505 شكاوى، استحوذت «اتصالات» على 2077 شكوى منها، مقابل نحو 2428 شكوى لـ«دو».

عملاء

وبحسب البيانات، فإن 72.27% من عملاء «اتصالات» أكدوا رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما كشف 10.74% عن عدم رضاهم، بينما كان 17% منهم حيادياً، بينما أكد 69.93% من عملاء «دو» رضاهم عن الخدمات المقدمة، فيما أعرب 10.46% منهم عن عدم رضاهم، بينما كانت نسبة 19.6% منهم حيادية.

وجرى إغلاق 92.31% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات» بعد التوصل إلى حلول لها، بينما تم إغلاق 88.87% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» بعد حلها، وفق بيانات هيئة تنظيم الاتصالات.

وأوضحت البيانات أنه تم حل 2% من الشكاوى المقدمة من عملاء «اتصالات»، خلال مدة تزيد على 5 أيام عمل، بينما تم حل 3.26% من الشكاوى المقدمة من عملاء «دو» في مدة تزيد على خمسة أيام عمل.

وخلال شهر فبراير الماضي وحده، وصل عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة نحو 2056 شكوى، منها 886 شكوى لعملاء شركة «اتصالات» و1170 شكوى لعملاء شركة «دو»، فيما بلغ عدد الشكاوى الإجمالية بخصوص رضا المشتركين عن الخدمات المقدمة من «اتصالات» و«دو» خلال الشهر ذاته نحو 1600 شكوى.

وفى العام الماضي 2018، تلقت الهيئة 29 ألفاً و67 شكوى، وصل نصيب شركة «اتصالات» منها إلى 12 ألفاً و569 شكوى خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 16 ألفاً و498 شكوى لشركة «دو» خلال الفترة نفسها.

من جهة أخرى، أكدت هيئة تنظيم الاتصالات حق المستهلكين في الحصول على المعالجة الفعّالة للشكاوى، وكذلك الحق في استلام إشعار بفترة لا تقل عن 28 يوماً قبل زيادة الأسعار أو أي تغيير في العقد أو في زيادة الأسعار.

وأفادت الهيئة أنه يحق للمستهلكين التعبير عن الاستياء من نتائج المرخص له بشأن شكاوى عن خدمات الاتصالات في الدولة، وأيضاً الحق في رفع الشكوى إليها، والحصول على فرصة لإنهاء العقد من دون عقوبة قبل تنفيذ أية زيادة في الأسعار.

ويأتي تقرير الشكاوى، الذي تنشره هيئة الاتصالات شهرياً، ضمن جهودها لتنظيم قطاع الاتصالات في تحسين خدمة العملاء ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي في ضمان تقديم الخدمات للعملاء، وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

حق المستهلك

شددت هيئة تنظيم الاتصالات على حق المستهلكين في عدم تلقي رسائل الاتصالات الإلكترونية غير المرغوب فيها (الرسائل المزعجة)، والحق في الحصول على التثقيف بالخدمات المعروضة من قبل مزودي الخدمات (الحق في تعليم المستهلك).