«مواصفات» تشارك في مؤتمر الطاقة العالمي 2019

المصدر: دبي- البيان

أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر الطاقة العالمي الـ 24 عن انضمام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، «مواصفات» إلى قائمة الجهات المشاركة في المعرض المصاحب لفعاليات مؤتمر الطاقة العالمي، الذي تستضيفه دولة الإمارات تحت شعار «الطاقة من أجل الازدهار»، خلال الفترة 9-12 سبتمبر 2019، في العاصمة أبوظبي.

جاء ذلك على هامش توقيع اتفاقية بين اللجنة التنظيمية للمؤتمر وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بالمشاركة بجناح، حيث ستعرض بمقتضاها «مواصفات»، أبرز التشريعات واللوائح الفنية ذات العلاقة بترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، وحماية البيئة، ودور دولة الإمارات القيادي في هذا الملف على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقع الاتفاقية الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، وعبد الله المعيني، مدير عام هيئة «مواصفات».

واعتبر المعيني أن مشاركة الهيئة في هذا الحدث الدولي مشاركة تاريخية، بحكم أنها ستكون واحدة من المشاركين في رسم مستقبل قطاع الطاقة العالمي، واستعراض منجزات دولة الإمارات في قطاع التشريعات.

وأكد الدكتور مطر حامد النيادي أن انضمام «مواصفات» سيمثل إضافة نوعية للمعرض المصاحب لفعاليات مؤتمر الطاقة العالمي، وذلك للدور الكبير لـ«مواصفات» في وضع اللوائح والتشريعات المنظمة، التي تساهم في ترشيد الاستهلاك واستيراد الأجهزة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة.

ويعد المؤتمر بمثابة منصة الحوار العالمية التي تجمع رؤساء الدول والوزراء ورواد القطاع وقادة الفكر إلى جانب صناع السياسات والمنظمات غير الحكومية من جميع أنحاء العالم.