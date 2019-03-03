5 مليارات الاستثمار الأجنبي المباشر في النقل والتخزين خلال 4 سنوات

المصدر: Ⅶ دبي - بشار باغ

أكد فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، أن قطاع الخدمات اللوجستية يحتل أهمية استثمارية حيوية بوصفه من ضمن أكثر القطاعات استقطاباً للاستثمار الأجنبي المباشر في دبي.

وأشار في تصريحات لـــ«البيان الاقتصادي» أن دبي استقطبت 5 مليارات درهم (1.38 مليار دولار) استثمارات أجنبية مباشرة في 85 مشروعاً بقطاع النقل والتخزين خلال السنوات الأربع الماضية وذلك بناء على بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر.

المرتبة الخامسة

ولفت القرقاوي إلى أن القطاع يأتي في المرتبة الخامسة بين القطاعات الأكثر استقطابات لرؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة بين 2015 ونهاية 2018، فيما يحتل المرتبة السادسة بين القطاعات من حيث عدد المشاريع وبذلك يستحوذ قطاع النقل والتخزين على 5.6 % من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الأربع الماضي و 4.8 % من إجمالي رؤوس أموال هذه الاستثمارات.

وأوضح القرقاوي أن قطاع النقل والتخزين في دبي استقطب استثمارات أجنبية مباشرة في 21 مشروعاً بقيمة 1.3 مليار درهم (370 مليون دولار)، مقارنة بـ 598 مليون دهم (163 مليون دولار) لـ 16 مشروعاً في 2017 و 796 مليون درهم (217 مليون دولار ) في 19 مشروعاً خلال 2016.

وكان القطاع قد سجل رقماً قياسياً في 2015 حيث استقطب 29 مشروعاً بقيمة 2.3 مليار درهم (630 مليون دولار) خلال 2015.

مقومات التنافسية

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار أن تطور البنية التحتية والخدمية لقطاع النقل واللوجستيات يشكل أحد أهم مقومات دبي التنافسية بالنسبة للمستثمرين الأجانب والشركات العالمية، حيث تشكل الإمارة بوابة مثالية لرجال الأعمال يمكن الوصول انطلاقاً منها إلى أسواق إقليمية تضم اكثر من 2.5 مليار نسمة وذلك من خلال السفر جواً خلال أربع ساعات فقط.

وأضاف أن الارتباط الوثيق مع مختلف أنحاء العالم براً وبحراً وجواً يعزز من مساهمة دبي الحيوية في حركة التجارة والاستثمار العالمي ويرسخ مساهمتها في الاقتصاد العالمي.

نقلة

ولفت فهد القرقاوي إلى أن استراتيجية خط دبي للحرير لتعزيز الشحن الجوي والبحري والتكامل اللوجستي ستحدث نقلة نوعية في المقومات التنافسية المتكاملة التي تتمتع بها دبي وترفع من جاذبيتها الاستثمارية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الاستراتيجية ستفتح المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة.

وأضاف أن نمو تدفقات رؤوس الأموال والمشروعات في قطاع النقل والتخزين يؤكد ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بالبيئة الاستثمارية المحلية التي تزخر بفرص واعدة تدعم خطط النمو والتوسع.