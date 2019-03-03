دبي تعتمد الابتكار والذكاء الاصطناعي لبنـاء المستقبل الرقمي

المصدر: Ⅶ دبي - وائل الخطيب

تتطلع دبي إلى بناء مستقبل رقمي في غمرة تطلعها قدماً نحو أفق اقتصاد يتجاوز حدود اعتمادها على ركائزها التقليدية وهي التجارة والسياحة والعقارات في استراتيجيتها للنمو.

وأعلنت الإمارة مؤخراً عن تغييرات عدة تهدف إلى رعاية الابتكار، بما في ذلك اعتماد بيانات مفتوحة ومستويات أعلى من التجارة الإلكترونية ومنصات المشاركة، فضلاً عن تطوير الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وقال تقرير نشرته شركة «جي إل إل ريل فيوز»: كجزء من المخطط الرئيس للابتكار، فإن المديــنة تعكف على تطوير لوائح تراخيص حديثة لمناطقها الحرة، التي لعبت دوراً رئيساً في تطورها الاقتصادي السابق، وفي الوقت الحـــالي يوجد في دبي أكثر من 20 منطقة حرة، تتيح للمـــستثمرين الأجانب امتلاك 100% من أعمالهم دون الحاجة إلى كفيل محلي، والعمل كمركز متكامل مع سلطات المدينة الحرة.

وفيما يخص ضريبة القيمة المضافة، يتم التـــعامل معــها على أنها خــارج دولة الإمارات، مع ذلك بحـــلول نهاية هذا العام، سوف تسمــح القواعد الجديدة بالملكية الأجنبية المطلقة للشركات خارج هذه المناطق.

وأضاف التقرير أن سهولة ممارسة الأعمال التجارية في عصر رقمي متزايد تتصدر أولويات مجلس المنطقة الحرة في دبي.

ويقول فادي موصلي، رئيس قسم رأس المال الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جي إل إل: «من الناحية التاريخية نجح الأسلوب التقليدي المخطط له في دبي واستقطب الشركات لأكثر من مجرد أسباب مالية»، «لكن التكنولوجيا تغير طريقة عمل الناس وحياتهم، والتنافس العالمي على المواهب ورؤوس الأموال والأعمال صار أكثر حدة».

ولفت التقرير إلى أن التغييرات المقترحة على قوانين المنطقة الحرة في دبي يمكن أن تعزز قطاع الأعمال في الإمارة وتزيد من التطوير العقاري على نطاق أوسع داخل البلاد، موضحاً أن تشجيع الشركات الجديدة الناشئة، وبناء علاقات أقوى مع الشركات من جنوب وشرق آسيا، يمكن أن يساعد في إعادة التوازن إلى محفظة دبي التجارية.

وأضاف موصلي: «لقد هيمنت شريحة معينة من المستأجرين مثل المحاسبة ومكاتب المحاماة على معدل الإشغال»، غير أنه يرى أن «شركات التكنولوجيا قادرة بالتأكيد أن تلعب دورها في تغيير المشهد العام للإشغال».

وعلى الصعيد العالمي، تحتل دبي المرتبة التاسعة في شركات التكنولوجيا الناشئة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي كما تعزز المبادرات الحكومية جاذبية دبي، التي ما انفكت سوق العقارات الأكثر شفافية في المنطقة.