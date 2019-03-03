دبي أفضل وجهة للسفر.. ومدينة الأزياء الأولى

المصدر: Ⅶ دبي - وائل الخطيب

تصدرت دبي وجهات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قائمة أفضل 40 وجهة للسفر هذا العام نشرتها مجلة «فوغ» بناء على دراسة أجراها موقع التواصل الاجتماعي«إنستغرام»، محتلة المركز 15 في القائمة متفوقة على أوسلو وفينا وهانوي وكوبنهاغن.

وقالت المجلة ومقرها نيويورك:«يحتوي إنستغرام على أداة تتبع جديدة تسمى Dash Hudson، تتيح للمتابعين استخدام العلامات الجغرافية والكلمات الرئيسية لمشاهدة أكثر الأماكن شعبية التي ينشرها الأشخاص».

ومن ناحية أخرى تصدرت دبي مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوصفها مدينة الأزياء الأولى، محتلة المركز 10 عالمياً من بين 20 مدينة.

وقال موقع msn الذي نشر التقرير حديثاً إن أسبوع دبي الدولي للأزياء سمة من سمات الإمارة.

وعلى الصعيد ذاته قالت صحيفة تلغراف اللندنية: «يعد التسوق شغفاً في الإمارات، وملتقى تصطف فيه دور الأزياء والعلامات التجارية من جميع أنحاء العالم جنباً إلى جنب في مراكز التسوق العملاقة المتألقة والمكيفة».