«الإمارات للتنمية» يصدر أول سندات اتحادية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

نجح مصرف الإمارات للتنمية، الحاصل على التصنيف الائتماني AA- من وكالة «فيتش»، في إصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار وبمدة استحقاق 5 سنوات.

وطرح مصرف الإمارات للتنمية المملوك بالكامل للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات أول سنداته بقيمة 750 مليون دولار وبمدة استحقاق 5 سنوات بعائد 3.516% وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.

وجرى إطلاق السندات ضمن برنامج «الإصدار متوسط الأجل» (EMTN) لمصرف الإمارات للتنمية، والبالغة قيمته 3 مليارات دولار بهدف إتاحة الفرصة للمصرف للاستفادة من أسواق رأس المال، وتعزيز برامج التمويل المقدمة من قبله في السوق المحلي.

ويعد مصرف الإمارات للتنمية أول مؤسسة اتحادية تدخل الأسواق العالمية تحت إطار الدين الاتحادي المعلن عنه مؤخراً بدولة الإمارات.

استراتيجية تسويقية

وجاء نجاح الإصدار بعد وضع استراتيجية تسويقية شاملة هدفت إلى تقديم مصرف الإمارات للتنمية إلى المستثمرين العالميين والإقليميين.

وفي هذا الإطار، فقد أجرى مسؤولو الإدارة العليا في المصرف مقابلات مع مؤسسات استثمارية في كلٍ من أبوظبي ودبي ولندن وهونج كونج وسنغافورة وكوالالمبور وتايبيه.

وحظي برنامج السندات بإقبال قوي من جانب المستثمرين، أثمر تلقي طلبات اكتتاب فاقت قيمتها 3.5 مليارات دولار أمريكي (أي ما يعادل 4.7 أضعاف قيمة السندات المصدرة)، حيث شهد إقبالاً من أكثر من 130 مستثمراً. واتسمت قاعدة المستثمرين بالتنوع على المستوى الجغرافي، حيث شكّل المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط نسبة 36% والمستثمرون من أوروبا نسبة 22%، فيما شكّل المستثمرون من آسيا نسبة 42%.

مؤشر راسخ

وقال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة «مصرف الإمارات للتنمية»: «يحظى مصرف الإمارات للتنمية بدور هام في القطاع المالي بدولة الإمارات من خلال خدماته المتخصصة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي بالدولة. وإننا سعداء بالإقبال القوي من جانب المستثمرين، وبالنتيجة النهائية لعملية الإصدار والتي تؤكد بشكل واضح ثقة السوق القوية بالمركز الائتماني لمصرف الإمارات للتنمية. ولا شك في أن هذا الإصدار يؤسس مؤشراً راسخاً للتسعير والسيولة التي يحظى بها المصرف، وهو الهدف المهم بالنسبة للمصرف باعتباره أول جهة اتحادية في دولة الإمارات تصدر سندات عالمية».

وعملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال كالمستشار المالي الوحيد للإصدار. فيما عملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقَيْن عالميَّيْن. وقام كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك الصين الصناعي التجاري المحدود فرع دبي (مركز دبي المالي العالمي)، وبنك ستاندرد تشارترد وبنك الاتحاد الوطني، بالعمل كمديرين رئيسين مشتركين للصفقة.

دليل القوة

وقال فهد القاسم، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: «باعتبارها المستشار المالي الوحيد والمنسق العالمي، يسر شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال دعم صفقة إصدار سندات مصرف الإمارات للتنمية بقيمة 750 مليون دولار وهو ما يمثل أول صفقة لإصدار سندات من قبل جهة اتحادية في دولة الإمارات. ويعد اكتمال الصفقة بنجاح دليلاً واضحاً على قوة مصرف الإمارات للتنمية وأهميته الاستراتيجية لاقتصاد دولة الإمارات».

من جهتها، قالت رولا أبو مناع، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في دولة الإمارات: «يسر بنك ستاندرد تشارترد أن يحظى بفرصة الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية في هذه الصفقة المهمة. وتعد الاستجابة القوية من قبل المستثمرين شهادةً على الأداء القوي لمصرف الإمارات للتنمية والسجل الحافل الذي تحظى به إدارته والدور المحوري الذي يقوم به في دولة الإمارات».