تعاون غرفة عجمان وشركة استشارات لرفع الوعي القانوني في المؤسسات

المصدر: عجمان - البيان

ّوقّعت غرفة تجارة وصناعة عجمان اتفاقية تعاون مع إحدى شركات الاستشارات المالية «بهدف تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ فعاليات وندوات قانونية متخصصة في الفحص والإقرار الضريبي وغيرها من المجالات القانونية التي تستهدف الشركات والمؤسسات.

وقّع الاتفاقية من جانب غرفة عجمان أحمد خليفة المويجعي مدير إدارة الخدمات القانونية، ومن جانب آي جي للاستشارات المالية مصطفى البحراوي مدير الشركة، بمقر غرفة عجمان.

ونصّت الاتفاقية على أهمية التعاون المشترك بين الطرفين في تنفيذ برامج وفعاليات تعزز الوعي القانوني لدى شريحة أصحاب الأعمال، ليستهل هذا التعاون بتنفيذ ندوة «الفحص الضريبي وما بعد الإقرار الضريبي»، التي تستهدف الهيئات الحكومية والمديرين الماليين والمحاسبين بالشركات الكبرى في الإمارة.

وأكد أحمد خليفة المويجعي أهمية التعاون مع شركة الاستشارات المالية، وتنفيذ فعاليات مشتركة تخدم أعضاء الغرفة وأصحاب الشركات والمؤسسات في الإمارة، موضحاً أن غرفة عجمان حريصة على تقديم كل أنواع الدعم والخدمات لأعضاء الغرفة ومنتسبيها بما يخدم تطلعاتهم ويوفر بيئة استثمارية مكتملة الأركان من خلال عقد الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة وتعزيز التعاون مع الجهات المتخصصة والمعنية في مختلف المجالات .

وأشاد مصطفى البحراوي بجهود غرفة عجمان في تعزيز الوعي القانوني لدى مجتمع الأعمال ومواكبة كل المتغيرات التي يشهدها القطاع الاقتصادي، وتنظيمها العديد من الندوات المتخصصة في الشأن الضريبي وتزويد مجتمع الأعمال بالمعارف الفنية والقانونية اللازمة.