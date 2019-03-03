«الطيّار القابضة» تعتزم زيادة رأس المال لتمويل خطط النمو

المصدر: الرياض - البيان

أعلنت «مجموعة الطيّار للسفر القابضة»، أمس، نتائج 2018، حيث انخفض إجمالي أرباح المجموعة إلى 1.425 مليون ريال 2018 مقارنة مع 1.603 مليون في 2017. وبلغ الربح التشغيلي 613 مليون ريال، بانخفاض 24% مقارنة مع 2017.وأوصى مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة إلى 3 مليارات ريال سعودي عبر توزيع أسهم منحة على المساهمين بواقع 3 أسهم مجانية لكل 7 أسهم قائمة لتمويل خطط نموها.

وقال عبد الله الداوود، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «سجّلنا خلال 2018 نشاطاً قوياً بعد مرور أول عام على بدء تنفيذ خطة التحول الاستراتيجية للشركة، ويُعزى ذلك إلى مرونة وتوازن محفظة أعمالنا التي باتت أكثر تنوعاً، ونهجنا في إدارة التكاليف وتركيزنا المتواصل على تحقيق التميز التشغيلي الأمر الذي مكننا من توسيع نطاق أعمالنا ».