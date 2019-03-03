«المسعود» تشارك في معرض دبي العالمي للقوارب

المصدر: دبي ـ البيان

انضم قسم «المسعود للطاقة» إلى نخبة الجهات المشاركة في «معرض دبي العالمي للقوارب 2019»، وجاءت المشاركة تماشياً مع التزام «مجموعة المسـعود» بدعم هذا المعرض الملاحي الأبرز إقليمياً منذ انطلاقته قبل 27 عاماً، والذي يكتسب أهمية بالغة باعتباره منصة مثالية لتلبية احتياجات المجتمع البحري المحلي والدولي ومحبي الرياضات البحرية، وتعزيز جسور التواصل مع المشترين المحتملين وتقوية العلاقات مع شركات بناء السفن في دولة الإمارات.

وقال راسو بارتنشلغر، مدير عام قسم «المسعود للطاقة»: سعدنا بالمشاركة مرة أخرى في «معرض دبي العالمي للقوارب»، الذي تربطنا به علاقة متينة طويلة الأمد، إيماناً منّا بأهميته كمنصة شاملة تجمع نخبة الخبراء والرواد ضمن القطاع البحري المحلي والإقليمي والدولي.