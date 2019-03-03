اتفاقية تعاون بين «تحكيم» و«مجموعة ألف» بالشارقة

المصدر: Ⅶ الشارقة- البيان

وقع مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم» اتفاقية تعاون مع مجموعة ألف - المطور لمشروعي الممشى وزيرو 6 مول في الشارقة - يقوم بموجبها المركز بتقديم خدمات تسوية النزاعات عن طريق التحكيم التجاري للمجموعة والمشاريع التابعة لها.

وقع الاتفاقية كل من أحمد العجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي وعيسى عطايا مدير عام مجموعة ألف بحضور عبدالله دعيفس رئيس اللّجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي وعدد من المسؤولين والتنفيذيين من كلا الجانبين.

يأتي إبرام الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على دعم علاقات الشراكة بينهما بهدف تحقيق التنسيق والتكامل وتوحيد الجهود المشتركة لخدمة المتعاملين معهما بكافة فئاتهم إلى جانب تعزيز الجهود المبذولة من قبل الطرفين والرامية إلى تطوير ورفعة وازدهار إمارة الشارقة وقطاع الأعمال فيها.

وقال عبدالله دعيفس إن مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي يعمل على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في إمارة الشارقة بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام من خلال وضع وتطوير آليات وقواعد المركز التحكيمية ومن خلال تطوير خبرات ومهارات المحكمين المسجلين لدينا في سبيل الارتقاء بالعمل التحكيمي في المركز وتقديم خدمات ذات مستوى عالٍ من المهنية والجودة العملية.