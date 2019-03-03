فريق ياباني يزور أبوظبي للتعرف على أهم الفرص الاستثمارية

المصدر: أبوظبي- وام

أفاد اكهيكو ناكاجيما سفير اليابان المعين لدى الدولة أن فريقاً مختصاً سيقوم بزيارة إمارة أبوظبي في نهاية شهر مارس الجاري، للتعرف والاطلاع على أهم الفرص الاستثمارية، التي تتمتع بها الإمارة خاصة في قطاع الخدمات والمشاريع الاستثمارية المتاحة فيها، والتنسيق حول الجلسة القادمة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي بطوكيو.

وبحث سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية ــ أبوظبي خلال لقائه السفير، العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي واليابان ومستجدات مخرجات مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي خلال الفترة الماضية خاصة الدورة الأخيرة المنعقدة في أبوظبي.

وأكد رئيس الدائرة خلال الاجتماع حرص حكومة إمارة أبوظبي على مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية المتميزة بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، موضحاً أهم القطاعات والمجالات الاقتصادية التي تركز عليها حكومة إمارة أبوظبي وفق محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والمجالات والمشاريع الاقتصادية التي تربط العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي واليابان.

وتحدث الجانبان بشأن مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي خاصة الدورة الأخيرة التي انعقدت في إمارة أبوظبي العام الماضي وتحضيرات الجلسة القادمة والمقرر انعقادها في اليابان العام الجاري، حيث أوضح رئيس الدائرة أهمية دور مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي في العمل على فتح قنوات التعاون في جميع المجالات.

وأشار إلى إعلان وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال الدورة الأخيرة للمجلس في أبوظبي بإنشاء مجلس جديد على المستوى الاتحادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان، حيث سيتم التنسيق بين المجلسين لتحديد الأدوار ووضع خطة عمل مشتركة مفصلة للعمل مع الجانب الياباني لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.