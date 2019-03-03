«حول الإمارات» تطلق تشكيلة واسعة من المنتجات بتصاميم متنوعة

المصدر: دبي - البيان

تقدم «حول الإمارات للمفروشات المنزلية»، مجموعة منتجاتها الجديدة كلياً و التي تتميز بطابعها الأنيق والمريح وذلك في سلسلة صالتها، و تدعو «حول الإمارات للمفروشات المنزلية» عملاءها لاكتشاف هذه المجموعة الجديدة.

وتمنح هذه المجموعة خيارات متعددة للمتسوقين لترضي كل الأذواق، بفضل ألوانها النابضة بالحياة و تنوع تصاميمها مثل الريفية، الفيكتورية، الربيعية، الكلاسيكية والحديثة، و التي من المؤكد أنها ستمنح أي منزل مظهراً احتفالاً بمناسبة موسم الأعياد للاستمتاع بهذه الأوقات المميزة مع الأصدقاء والعائلة.

وتشمل المنتجات التي تقدمها صالات «حول الإمارات» مجموعة كبيرة من المفروشات و الأكسسوارات بتصاميم تقليدية وكلاسيكية وريفية وغيرها والتي يتم اختيارها لتناسب احتياجات أذواق مختلف العملاء.