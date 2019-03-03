«زوهو» تطرح الجيل المقبل من تطبيقات أوفيس سويت المكتبية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت زوهو، الشركة التكنولوجية المتخصصة بتطبيقات الأعمال القائمة على السحابة ومقرها دبي، عن طرح النسخة الجديدة من حزمة «زوهو أوفيس» المكتبية، التي تشتمل على أربعة تطبيقات برمجية متطورة لتعزيز الإنتاجية مبنية على السحابة هي «زوهو رايتر» و«زوهو شيت» و«زوهو شو» و«زوهو نوت بوك»، والمدعومة جميعها بمساعدة الذكاء الاصطناعي التخاطبي «زيا». وتوفر حزمة زوهو المكتبية تعاوناً سياقياً معمّقاً لتلبية الاحتياجات التجارية المتنوعة والشاملة للمستخدمين، سواء كانوا يعملون في شركة صغيرة أو مؤسسة كبرى.

وقال حيدر نظام، نائب رئيس قسم إدارة المنتجات في زوهو: «حرصنا أثناء تصميم النسخة الأحدث من حزمة زوهو المكتبية على أن تكون حزمة الأدوات الإنتاجية الأكثر تكاملاً من نوعها. وعلى مدى عقود، وفّرت زوهو للمستخدمين أدوات للمشاركة والعمل على مستندات بطريقة سريعة وفعالة. أما الآن، ومع هذه النسخة الجديدة من حزمة زوهو المكتبية، المدعومة بمساعدة الذكاء الاصطناعي التخاطبي «زيا»، فقد أصبحت عمليات مكاملة تطبيقات زوهو أكثر إحكاماً من ذي قبل، ما يتيح تعاوناً سلساً عبر مختلف الأقسام وفرق العمل داخل الشركة».

وتابع: «لقد أضفنا مزايا وأدوات لا يمكن إيجادها في أي حزمة أخرى، من أبرزها بطاقات نوت بوك الذكية وأدوات تنظيف بيانات تطبيق شيت، ودمج تطبيق شو مع تلفزيون أبل. وتماماً مثلما يتلاشى الخط الفاصل بين تطبيقات الإنتاجية والتعاون، فإننا نرى أن الخط الفاصل بين تطبيقات العمل والتعاون والإنتاجية والتواصل يتلاشى أيضاً. إن الجمع بين هذه التطبيقات ومكاملتها من حيث السياق هو الذي يجعل موظفي اليوم أكثر إنتاجية على نحو كبير».