«موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات» تعتمد أفضل الممارسات

المصدر: دبي - البيان

حازت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات على تكريم مميّز من جائزة دبي للنقل المستدام، في نسختها الحادية عشرة والتي تسعى من خلالها هيئة الطرق والمواصلات لتشجيع معالجة تحديات التنقل حيث تعتمد الشركة أفضل ممارسات الاستدامة في أعمالها.

وفازت موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات بالمركز الأول في «إدارة التنقل» للتميز في حركة المرور الذكية،والثاني في «الحفاظ على البيئة»، كما تم التنويه باعتماد موانئ دبي العالمية لأفضل الممارسات المستدامة.

وقال محمد المعلم المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: «نفتخر بفوزنا بجائزة دبي للنقل المستدام التي تتفق بأهدافها مع توجهاتنا في استدامة الأعمال. ونتشرف بتسلم الجائزة عن مشاريعنا المبتكرة في ميناء جبل علي».