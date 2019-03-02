ولي عهد أم القيوين يزور معرض دبي للقوارب

المصدر: دبي - وام

زار سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مساء أمس، معرض دبي العالمي للقوارب الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على ضفاف قناة دبي المائية على شاطئ جميرا.

وقام سموه بجولة على متن اليخوت والقوارب التي تعرضها كبريات الشركات العالمية والوطنية المشاركة في هذا الحدث السنوي الذي يعرض لزواره وعملائه من عشاق الرياضات البحرية الترفيهية نحو 400 قارب ويخت من قوارب الصيد والقوارب الرياضية السريعة واليخوت الخاصة بالسياحة البحرية وقوارب الإسعاف البحري التي تعرضها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لأول مرة في المعرض الذي يسجل 27 عاماً من التطور والنجاح وإقبال الشركات العالمية والمحلية للمشاركة في فعالياته.

وتوقف ولي عهد أم القيوين يرافقه الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة بلدية أم القيوين، عند العديد من القوارب الحديثة وذات التقنيات العالية التي تعرضها الشركات الوطنية وغيرها من الشركات العالمية العارضة.

واستمع سموه إلى شروح حول التقنيات الميكانيكية والهندسية والترفيهية التي يتميز بها كل قارب.