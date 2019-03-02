جمارك دبي تعزز بناء الكفاءات القيادية الوطنية في مجالات العمل

المصدر: دبي- البيان

استعرضت جمارك دبي تجربتها في القطاع الجمركي ومبادراتها المبتكرة لخريجي ومنتسبي برنامج قيادات حكومة الإمارات ضمن مبادرة «ممارسات من الإمارات»، التي أطلقها البرنامج الهادفة إلى تعزيز وتفعيل أدوات التعلم المستمر التي يوفرها لمنتسبيه وخريجيه من خلال اطلاعهم على التجارب المتميزة لمؤسسات رائدة على المستوى الوطني.

وأشاد أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي بالبرنامج والذي يبرز جهود حكومة الإمارات في بناء القدرات وتعزيز الكفاءات القيادية الوطنية في مختلف مجالات العمل، وبناء وتمكين الطاقات الإماراتية في مختلف الفئات لدعم مسيرة التنمية وتعزيز توجهات حكومة المستقبل في إعداد القادة وتأهيلهم.

تيسير التجارة

وقال:«تعمل جمارك دبي وفي إطار خطة حكومة دبي 2021 لتحسين الاقتصاد وترسيخ مبدأ دبي عاصمة الاقتصاد عبر تسهيل التجارة المشروعة حيث سجلت تجارة دبي الخارجية نحو 965.3 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى 2018».

وفي ضوء رسالتنا نحو حماية المجتمع ترفد جمارك دبي كافة المراكز الجمركية التابعة لها بأحدث الأجهزة المتطورة من جانب، والاهتمام بصقل مهارات ضباط الجمارك عبر ورش التدريب المستمرة والدورات المتخصصة من جانب آخر، وفي هذا الصدد بلغ عدد الضبطيات التي أنجزتها جمارك دبي 2659 ضبطية خلال 2018 في جميع المراكز الجمركية (برية- بحرية- جوية) وشملت هذه الضبطيات العديد من المخالفات.

وتحرص جمارك دبي على تسهيل الإجراءات الجمركية على التجار والمتعاملين حيث تنجز نحو9.6 ملايين معاملة سنوياً وفق بيانات 2018 وهو رقم ضخم لم يكن ليتحقق لولا اعتماد الابتكار والتقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي في مختلف خدماتنا.

أيضاً تؤدي جمارك دبي دوراً رئيسياً في دعم استضافة معرض إكسبو الدولي وتتويجاً لجهودها الملموسة حصدت الدائرة جائزة الجهة الحكومية الداعمة لإكسبو 2020 في الدورة 21 لجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز 2018، كما حصلت الدائرة أخيراً على أعلى نسبة بين كافة دوائر وجهات حكومة دبي في سعادة المتعاملين بواقع 97.49 % .