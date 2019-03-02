«جافزا» تستعرض قائمة خدمات جديدة لشركات الأغذية

المصدر: دبي- البيان

نظّمت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» البوابة الرئيسة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، وأكبر المناطق الحرة في منطقة الشرق الأوسط، جلسة إفطار صباحية لعملائها من شركات الأغذية والمشروبات، لبحث تطوير الاستراتيجيات التي من شأنها مساعدة القطاع على تحقيق النمو، واستكشاف الفرص والتحديات للسنوات القليلة المقبلة.

حضر اللقاء كبار مديري موانئ دبي العالمية وجافزا، إضافة إلى التنفيذيين من كبرى الشركات العاملة في القطاع، حيث ألقى عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، كلمة ترحيبية استعرض فيها الفرص التي يمكن أن تقدمها دبي لتجارة الأغذية والمشروبات.

من جهته أثنى أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات في «جافزا»، على الشركات لدعمها المتواصل، وقدّم عرضاً مفصلاً عن أحدث الخدمات التي تقدّمها المنطقة الحرة، وكيف يمكن أن تعود بالفائدة على قطاع الأغذية والمشروبات.

نمو الاستهلاك

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي مدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات إنه من المتوقع أن يشهد استهلاك الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بمعدل سنوي مركب 4.2% ليصل إلى 59.2 مليون طن متري في العام 2021.

وإلى جانب الزيادة المضطردة في معدلات الاستهلاك، تعد دبي وجهة مثالية لكبار اللاعبين في قطاع الأغذية والمشروبات والذين يتطلعون للاستفادة من فرص إعادة التصدير إلى أسواق دول الخليج.

شركات رائدة

ويشكل قطاع الأغذية والمشروبات جزءاً رئيساً من أعمال «جافزا»، حيث توجد أكثر من 460 شركة من 66 دولة مسجلة في المنطقة الحرة، من بينها شركات رائدة مثل «مارس» و«يونيلفر» و«نستله» وغيرها من الشركات التي توظف مجتمعة أكثر من 5 آلاف شخص.

يذكر أن تجارة جافزا من الأغذية والمشروبات بلغت 10.9 مليارات درهم في 2017، ما يمثل 16% من إجمالي تجارة دبي. وكانت السلع الأكثر تداولاً هي الخضراوات والفواكه والمكسرات والمواد الغذائية والحبوب .