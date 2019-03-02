«دبي للقوارب» يواصل اقتناص الصفقات

المصدر: دبي - البيان

دعا معرض دبي العالمي للقوارب 2019 الزوار إلى حضور اليوم الأخير من الحدث الأبرز في وقت مبكر اليوم لتجنّب تعذّر الوصول إلى الموقع في منتصف بعد الظهر بسبب فعالية جولة الإمارات للدراجات الهوائية فيما يواصل العارضون والزائرون اقتناص الإضل الصفقات.

فسيُغلق طريق شاطئ جميرا الممتد بمحاذاة الجهة الأمامية لموقع معرض دبي العالمي للقوارب بين الساعة الـ3 والربع والـ4 والنصف بعد الظهر، ما سيحول دون إمكانية الوصول إلى المعرض لمدة ساعة وربع .

وما إن يمرّ المشاركون في سباق الدراجات الهوائية سيكون بإمكان الزوار الوصول إلى المعرض طيلة النهار حيث ينتظرهم برنامج أنشطة عائلية ممتعة حتى 9 مساءً وعرض لـ450 قارباً ويختاً.

ولتسهيل زيارة المعرض المقام في قناة دبي المائية في يومه الأخير سيفتح المنظّمون أبوابه قبل 3 ساعات من الموعد المعتاد اليوم عند 12 ظهراً.

فعاليات عائلية

وتتضمّن النسخة الـ27 من معرض دبي العالمي للقوارب سلسلة فعاليات ملائمة لأفراد العائلة وقد شارك فيها إلى الآن عشرات الآلاف من هواة الأنشطة البحرية الذين ذهلوا بالقوارب واليخوت الـ450 التي يحتضنها المعرض والتي تبلغ 1.5 مليارات درهم إلى جانب الألعاب البحرية المتنوعة.

وقال مرعب أبو كوش، مدير مبيعات «سوزوكي أوتوسبورت»: «تشكّل حملة سوزوكي العالمية لتنظيف العالم رؤية مشتركة مع نادي دبي للغوص التطوعي في الإمارات ولهذا أردنا رعاية النادي من أجل تنظيف هذا الجزء من العالم».

وتحدّث عمران أحمد، خبير التصوير تحت الماء المشهور عالمياً، عن تجربته في فعالية مسارات الغوص وسلّط الضوء على ناحية جديدة من هذه الرياضة فهو يصوّر الحياة فوق سطح المياه وتحته منذ أكثر من 20 سنة.

وقال ريجو جورج، مدير المعرض : «سررنا برؤية مدى تفاعل الزوار والمهتمين باستكشاف عالم البحار مع برنامج المعرض لهذه السنة. فهدفنا إطلاق حوار على نطاق أوسع حول كيفية الاستمتاع بطرق مبتكرة بما يقدمه القطاع سواء أكان ذلك على متن قارب أو عبر الغوص أو حتى التقاط صور تحت الماء وبالتالي يشكّل منصة تتيح للجميع معرفة المزيد عن كيفية الاستمتاع بالتجارب التي يمكن خوضها في البحر».