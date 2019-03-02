دبي جوهرة الشرق الأوسط ووجهة العطلات الفاخرة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قالت صحيفة تلغراف إن دبي بما تزخر به من مبان شاهقة ومتاحف وحدائق زهور، هي وجهة مثالية لقضاء العطلات الفاخرة. ويعد موسم الشتاء أفضل وقت لزيارة المدينة.

، حيث تكون درجات الحرارة معتدلة، وموسم الذروة في المدينة هو خلال الأشهر الواقعة بين نوفمبر إلى أبريل. حيث يتدفق السياح بشكل مكثف، وتكون الأسعار في أعلى مستوياتها. كما تشتهر دبي بمهرجاناتها التي تجذب العديد من السياح من جميع أنحاء العالم.

وعلى صعيد متصل قالت مجلة Style Magazines الأسترالية ومقرها برزبين، إن دبي مدينة غنية بتاريخها وثقافتها، وهي قلب الإمارات ونبضها، جوهرة الشرق الأوسط المدينة الساحرة والمبتكرة، وهي موطن لأكثر الفنادق فخامة في العالم، والعجائب الطبيعية الرائعة. ويعد دبي مول جنة المتسوقين، ويجب إضافته إلى قائمة كل محبي التسوق، كما لا تحلو زيارة دبي دون تجربة سفاري الجمال.