«دو» تجري أول مكالمة بيانات عبر تقنية الجيل الخامس

المصدر: دبي-البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، إجراء أول مكالمة بيانات مباشرة عبر تقنية الجيل الخامس على شبكتها الإنتاجية للجيل الخامس.

وذلك في الوقت الذي تواصل فيه الشركة خططها الاستراتيجية لنشر 700 محطة قاعدية لشبكات الجيل الخامس عبر كافة أنحاء الإمارات. كما تعزز دو مكانتها الريادية على مستوى المنطقة من خلال إطلاق شبكة النفاذ غير المستقلة لتقنية الجيل الخامس إلى جانب إطلاقها حلول سحابية محلية موحّدة لشبكة الجيل الخامس الأساسية والتي تتميز بقابليتها للتوافق مع معايير NSA وSA العالمية الخاصة بالتقنية،.

ويتزامن هذا الإعلان مع فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة المنعقد حالياً في مدينة برشلونة. وتتعاون دو مع شركاء استراتيجيين مثل هواوي ونوكيا. وستعود الخطوات الأخيرة للشركة بالعديد من الفوائد على العملاء الذين سيستفيدون من خدمات نطاق عريض فائقة الجودة والسرعة.

حيث توفر شبكة النفاذ غير المستقلة لتقنية الجيل الخامس نطاقاً ترددياً أوسع ووقت استجابة أقل لدعم توفير خدمات نطاق عريض محسّنة لمختلف التطبيقات والتقنيات مثل الواقع الافتراضي والألعاب. وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية في الشركة: «نسعى إلى تحديث وتوسيع شبكتنا الأساسية بالاعتماد على أحدث حلول شبكات النفاذ غير المستقلة لتقنية الجيل الخامس إلى جانب الحلول السحابية المحلية الموحّدة».