200 مستثمر ورائد أعمال في مؤتمر «إم إي في بي» بدبي

المصدر: دبي - البيان

نظمت شركة ميدل إيست فنتشر بارتنرز ميدل إيست «إم إي في بي» المتخصصة في استثمارات رأس المال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط والتي تستثمر في الشركات المبتكرة الناشئة أو التي ما زالت في مراحل النمو، مؤتمرها السنوي للمستثمرين، أمس، في دبي، واستقطب الحدث أكثر من 200 من كبار المستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة مؤهلات منظومة العمل التكنولوجية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودراسة الفرص الآنية للاستثمارات المشتركة.

وأعلنت الشركة خلال المؤتمر عن التزامات إضافية لشركاء محدودين بقيمة 65 مليون دولار، ترفع قيمة صندوقها الثالث لرأس المال المخاطر في الشرق الأوسط إلى 125 مليون دولار.