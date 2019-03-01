8 دول تشارك في معرض «اكتشف وعش التجربة»

المصدر: دبي- البيان

استقطب معرض السفر السنوي العاشر «اكتشف وعش التجربة» الذي يقام في سيتي ووك لمدة 3 أيام مشاركة الهيئات السياحية لـ8 دول هي مالطا وسنغافورة وماليزيا وقبرص وسويسرا وألمانيا ورواندا إلى جانب الخطوط الجوية الجنوبية الصينية. ويختتم المعرض فعالياته غدا.

وقالت سيجريد دو مازيريز مدير سياحة ألمانيا لشؤون دول الخليج: نستهدف من المشاركة زيادة الترويج لعوامل الجذب السياحي المتعددة التي تقدمها المدن الألمانية الشهيرة من مزايا التسوق واستعادة القيمة المضافة.

وأضافت: إننا نقوم خلال المعرض بتبادل المعلومات والأفكار حول «الوجهة ألمانيا» ومناطقها الجميلة إلى جانب عقد الصفقات مع شركائنا مثل شركة لوفتهانزا والريس للسفريات. وأشارت إلى أن 1.7 مليون سائح من مواطني دول مجلس التعاون زاروا ألمانيا العام الماضي وأن دول التعاون تأتي في المرتبة الثالثة كأضخم سوق سياحي غير أوروبي بعد الصين والولايات المتحدة.

وقال أمير محمد حنيف مدير التسويق بسياحة ماليزيا: نشارك في هذا المعرض سنوياً لجذب السياح حيث حققتا خلال الأعوام الماضية زيادة كبيرة في عدد السياح من الإمارات، مشيراً إلى أن 9385 سائحاً زاروا ماليزيا من مواطني الإمارات العام الماضي بزيادة قدرها 9.7% عن العام الأسبق.

وقال براساد شرايك مدير الشراكات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سياحة سنغافورة: نأمل من خلال هذه المشاركة زيادة الوعي بشعارنا الجديد «الحلم يصبح حقيقة» مشيراً إلى أن سنغافورة استقبلت 76.263 سائحاً من دولة الإمارات العام الماضي 2018 ونأمل في زيادة هذا العدد هذا العام.

وقال كريستوس ديميتريو مدير المكتب الإقليمي بدول مجلس التعاون في سياحة قبرص نائب وزير السياحة: أهمية المعرض تكمن في مقابلة راغبي السفر مباشرة دون وسطاء لكي نقدم لهم المعلومات الصحيحة وما تقدمه لهم قبرص من مزايا وعوامل جذب سياحي متميزة، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد زيارة 22 ألف سائح من الإمارات إلى قبرص و15.25 ألفاً من قبرص إلى الإمارات.

وقالت شيريا شرفزاده مدير المبيعات والتسويق في شركة الطيران الجوي الجنوبي الصيني: إن 875 ألف سائح من جنوب الصين زاروا الإمارات العام الماضي ونأمل زيادة هذا العدد من خلال هذه المشاركة.

وقال جيلز ريبوند الشريك في سياحة سويسرا إن الهدف من المشاركة هو زيادة الوعي بالوجهة السياحية المميزة «لاكس» التي تعد من أهم الوجهات السياحية للعائلات والأطفال، الذين يستطيعون اللعب في مرح وحرية في أمان في قلب المنتجع «جي تي كامب» إلى جانب الاستمتاع بالأكلات العربية المميزة بالإضافة إلى منتجع «روكسريزورت» الذي يتمتع بالديكور العصري الفخم ويقع جنب منتجع «جي تي كامب» للأطفال. ويقع منتجع لاكس يقع في منطقة سورسيلفا بمقاطعة جروبوندين وهي وجهة شهيرة لرياضة التزلج على الجليد ومن المنتجعات الشتوية المميزة، كما أن منتجع جي تي يعد من أهم عوامل الجذب السياحي للزوار من دول الخليج.

قال محمد جاسم الريس نائب الرئيس التنفيذي للريس للسفريات – مجموعة الريس: أثبت المعرض نجاحه للسنة العاشرة على التوالي. وأضاف أن المعرض يشهد اليوم وغداً فعاليات ترفيهية وخصومات خاصة للزوار المسافرين إلى الدول المشاركة ونتوقع زيادة عدد الزوار هذه السنة لمشاركة دول شهيرة سياحيا مثل ألمانيا وسنغافورة وماليزيا وسويسرا وكذلك مشاركة وجهات جديدة مثل رواندا وقبرص ومالطا والصين.