«ستارزبلاي» تعيّن «أصداء بي سي دبليو» شريكاً للتواصل

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ستارزبلاي»، خدمة الفيديو حسب الطلب الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعيين «أصداء بي سي دبليو» شريكاً للتواصل المؤسسي، بعد منافسة شملت العديد من الوكالات للفوز بالعقد.

وقال معاذ شيخ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «ستارزبلاي»: في ضوء النمو الذي يشهده قطاع الاشتراك في خدمات الفيديو حسب الطلب، أسسنا منصة محلية موجهة للمنطقة، وتسعى دائماً للابتكار في المجال الرقمي، مما أبرز ضرورة التعاون مع شريك موثوق للعلاقات العامة والتواصل يتمتع بحضور قوي في المنطقة.

وقال سونيل جون، مؤسس ورئيس «أصداء بي سي دبليو»: «يمثل الفوز بهذا العقد خطوة مهمة لنا، فهو يسلط الضوء على موقعنا كشريك تواصل مفضل لأهم العلامات التجارية».