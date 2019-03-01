«طيران الإمارات»: إمكانات نمو كبيرة لخط تاييبه ـ دبي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

قالت «طيران الإمارات» إنه بعد خمس سنوات من تشغيل خط تايبيه دبي، لا تزال تعتقد أن هناك إمكانات نمو كبيرة لهذا الخط في السنوات القليلة المقبلة.

وقال فرناندو سواريز جونجورا، نائب رئيس «طيران الإمارات» لهونغ كونغ وقوانغتشو وتايوان، في مقابلة بتايبيه أمس، إن هناك نمواً بنسبة 65% في عدد المسافرين الذين نقلتهم «طيران الإمارات» على خط تايبيه دبي خلال السنوات الخمس الماضية، وهذا نمو مدهش.

ومنذ إطلاق هذا الخط في فبراير عام 2014، كان من أفضل الخطوط أداءً بين العشرين خطاً التي دخلت الخدمة في الوقت نفسه تقريباً.

وأضاف جونجورا أن 1.3 مليون مسافر سافروا على خط تايبيه دبي خلال خمس سنوات، وأن عدد الركاب على الخط نفسه في عام 2918 كان أعلى منه في 2014 بنسبة 65%، وهو دليل واضح وأكيد أن «طيران الإمارات» اتخذت القرار الصحيح في إطلاق الخط.

وخلال العامين الأولين من إطلاق خط تايبيه دبي، استخدمت «طيران الإمارات» طائرات بوينغ 777 التي تحمل 360 راكباً بشكل يومي، لكنها تستخدم الآن طائرات إيه 380 التي تستوعب 500 راكب على الخط نفسه.

وقال جونجورا إنه مندهش بالإمكانات الكبيرة للنمو في السوق التايوانية التي سهلت الأداء المرتفع لخط تايبيه دبي، وهناك 20% ممن يستخدمون هذا الخط يتجهون إلى دبي، بينما يتجه الآخرون إلى مدن أوروبية إفريقية، وفق بيانات «طيران الإمارات». وأهم تلك المدن التي يتجهون إليها برشلونه ولشبونه وروما والقاهرة وإسطنبول.