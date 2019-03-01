غرفة الشارقة: 2018 كان حافلاً بالإنجازات والنجاحات

المصدر: الشارقة- البيان

أقامت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مساء أول من أمس، حفلها السنوي لتكريم موظفيها والإعلاميين والمورّدين في مركز إكسبو الشارقة، بحضور عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورئيس مركز إكسبو الشارقة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وإكسبو الشارقة.

وأكد عبدالله سلطان العويس أن عام 2018 كان حافلاً بالإنجازات والنجاحات، ونتطلع للمستقبل برؤية إيجابية، بفضل الحرص المشترك لدى الجميع على العمل بروح الفريق، ونتيجة للجهود الدؤوبة والالتزام المُخلص والتنافس الإيجابي على رفع مستوى التميّز والإبداع والابتكار في منظومة العمل المؤسسي. ولفت إلى نجاح مركز إكسبو الشارقة وبدعم من الغرفة إلى تنظيم 54 فعالية خلال عام 2018، وتمكن من جذب 2.8 مليون زائر، ويتطلع إلى بلوغ هدف 4.5 ملايين في عام 2019.

وجدد العويس خلال كلمته حرص الغرفة على مواصلة الارتقاء بالأداء من خلال التركيز على الموظف بوصفه هدف التطوير ووسيلته في الوقت عينه، للمحافظة على مكتسبات الغرفة ومنجزاتها، من خلال مضاعفة الجهود ليكون التميّز والإبداع والابتكار سمة جماعية لموظفي غرفة الشارقة والمؤسسات التابعة، لتواصل مسيرتها نحو تحقيق رؤيتها، بأن تكون محرك النمو لمجتمع الأعمال، وجعل الشارقة مركزاً عالمياً في ظل اقتصاد تنافسي مستدام وقائم على المعرفة، وترجمة رسالتها من خلال العمل على تسهيل ازدهار قطاعات الأعمال بالشارقة، وتعزيز قدراتها باستخدام أفضل الممارسات، لتحقيق التنمية الشاملة والرائدة في الإمارة، التي تنسجم مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتدعم مسيرة الدولة نحو «مئوية الإمارات 2071».