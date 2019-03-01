«مايكروسوفت» تكشف عن 3 أجهزة من عائلة «سيرفس»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة مايكروسوفت أجهزتها المبتكرة «سيرفس برو 6» و«سيرفس لاب توب2» و«سيرفس استوديو 2» في الإمارات، موسعة بذلك نطاق عائلة أجهزة سيرفس عبر طرح الجيل التالي من هذه الأجهزة.

وقالت أنكا فينتورا، كبيرة مديري تسويق حزمة سيرفس لدى مايكروسوفت الخليج، إن الإمارات بيئة حاضنة لكل ما هو جديد ومبتكر في عالم التكنولوجيا، وهي حريصة دائماً على اقتناء وتوفير التكنولوجيا الحديثة القادرة على تمكين الأفراد والمنظمات داخل الدولة. كما أكدت أن هذه الابتكارات صُممت وفقاً لآراء ومتطلبات مجموعة واسعة من المستخدمين.

ويقدم جهاز «سيرفس برو 6» أفضل الابتكارات والمميزات التي تجمع بين سلسلة إصدارات عائلة سيرفس برو، إذ يحتوي على سعة تخزين داخلية تبدأ من 128 غيغابايت من نوع «SSD» قابلة للترقية إلى 1 تيرابايت، وعمر بطارية يتيح أكثر من 13 ساعة عمل متواصلة، كما يمتاز هذا الجهاز الذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10 بالسرعة العالية.

ويتوافق «سيرفس لاب توب 2» مع رؤية الإمارات التي وضعت التعليم في صميم رؤيتها الاقتصادية الوطنية حيث يعد الخيار الأمثل لتمكين الطالب في جميع المراحل الدراسية، ويتميز الجهاز بالوزن الخفيف والتصميم المثالي وعمر البطارية الطويل الذي يصل إلى أكثر من 14 ساعة. والإصدار الأخير يتفوق بنسبة 85% على الإصدار الأصلي من حيث السرعة.

وتم تصميم «سيرفس استوديو 2»، لكي يقدم تجربة مميزة لمصممين والمعماريين والرسّامين ومنتجي الأفلام والمحررين والمصورين، حيث يحتوي على وحدة معالجة رسوميات أسرع بنسبة 50%، مما يمكّن المستخدمين من الابتكار في أداء الأعمال، وتحديث «سيرفس استوديو 2» هو أول تحديث رئيس لجهاز الكمبيوتر المكتبي الذي ظهر في 2016.