نمو مبيعات وأرباح وإيرادات «هنكل» في 2018

المصدر: دبي- البيان

أظهر التقرير المالي لسنة 2018 لشركة هنكل نمواً عضوياً ملحوظاً للشركة مع زيادة الأرباح والإيرادات. وقال هانز فان بايلن، الرئيس التنفيذي لشركة هنكل: تمكنا في 2018 من مواصلة تحقيق نموٍ في أرباح شركة هنكل، فلقد حققنا نمواً عضوياً جيداً مع ارتفاعات جديدة في الأرباح والإيرادات، كما حققنا زيادة ملحوظة في التدفق النقدي الحر، رغم أننا في الوقت نفسه كنا نواجه آثاراً سلبية كبيرة لتقلب أسعار العملات وزيادة أسعار المواد المباشرة.

وكان الأداء التجاري الجيد في مجمله مدفوعاً بتميز علاماتنا التجارية الناجحة وتقنياتنا المبتكرة؛ ولقد ساهمت عمليات الاستحواذ التي أتممناها في أعمالنا الصناعية والاستهلاكية مساهمةً ملحوظة في نمو أرباحنا. وتتوقع هنكل تحقيق نمو عضوي في المبيعات يتراوح بين 2 و4 % في السنة المالية الحالية.

وأظهرت منطقة أفريقيا والشرق الأوسط نسبة نمو مبيعات عضوية بلغت 11.3% ، وكان الانخفاض الوحيد في المبيعات العضوية في أمريكا الشمالية حيث كانت 1% أقل من مستوى العام الماضي، وعلى نقيضها، حققت منطقة أمريكا اللاتينية نسبة نمو بلغت 9.3%, وفي منطقة آسيا ودول المحيط الهادي, نمت المبيعات العضوية بنسبة 0.9%.

وتحسنت الأرباح التشغيلية المعدلة (قبل احتساب الفوائد والضرائب) بنسبة 1% لتصل إلى 3,496 مليون يورو، وهو رقم قياسي غير مسبوق لشركة هنكل، بينما ارتفع العائد المعدل على المبيعات (قبل احتساب الفوائد والضرائب) بنسبة 0.3% ليصبح 17.6 %. وزاد صافي الدخل المعدل عن السنة اللاحقة للفوائد غير المسيطرة بنسبة 2.8% لتصل إلى 2,604 مليون يورو، كما تحقق نمو في الأرباح المعدلة لكل سهم مفضل بنسبة 2.7% لتزيد من 5.85 يورو إلى 6.01 يورو. ووصلت نسبة صافي رأس المال العامل من المبيعات إلى 5.1%.