فنادق ومنتجعات ويندام تواصل نموها بخطى متسارعة

المصدر: دبي - البيان

أكدت فنادق ومنتجعات ويندام، واحدة من كبرى شركات الفنادق بمحفظة تضم ما يقارب 9,200 فندق في أكثر من 80 دولة حول العالم، مواصلة توسيع محفظتها في أوروبا والشرق الأوسط وأوراسيا وإفريقيا؛ فقد شهد العام الماضي افتتاح مجموعة من الفنادق الجديدة، وإطلاق سلسلة من العلامات التجارية الفاخرة، ودخول فنادق العلامة إلى أسواق جديدة.

وكانت المجموعة قد شهدت نمواً متسارعا عقب تعيين ديمتري مانيكيس في منصب الرئيس والمدير الإداري للعلامة في المنطقة في شهر أبريل 2018. كما شهدت الشركة إنجازاتٍ مهمة خلال عام 2018، ومن بينها إطلاق فنادق ومنتجعات ويندام شركةً مستقلة متخصصة في قطاع الفنادق، واتخاذ القرار بمنح العلامات التجارية ضمن محفظتها الطابع الخاص بعلامة «ويندام»، فضلاً عن الاستحواذ على علامة لا كوينتا.